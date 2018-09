Três são presos por tatuagem irregular no centro de SP Três empresários foram presos em flagrante hoje na Galeria do Rock, no centro de São Paulo, durante a Operação Tattoo, da Polícia Civil, contra venda de produtos irregulares para tatuadores. Policiais da 2ª Delegacia de Saúde paulista fiscalizaram 12 lojas da galeria. Deste total, três apresentaram produtos sem registro do Ministério da Saúde.