Três são presos por venda ilegal de medicamento

Os acusados vendiam os produtos pela internet, driblando a exigência de receita médica. Pelo menos cem pessoas foram flagradas em grampos comprando os remédios de modo ilegal. Todos serão intimados, segundo a polícia. Os produtos eram entregues pelo correio ou motoboys.

A maior parte do material apreendido é de remédios com os princípios ativos sibutramina, desobesi - ambos usados para emagrecimento - e diazepan, fluoxetina e ritalina, que são ansiolíticos. Eles só podem ser comprados com receita médica.

Havia ainda dezenas de caixas de anfepramona, emagrecedor de venda e fabricação proibidas no Brasil. Uma farmácia de manipulação de Diadema (SP) é suspeita de produzi-lo clandestinamente. A polícia não tem indícios de que os outros produtos tenham sido roubados ou desviados da rede pública. A principal linha da investigação é de que o esquema era costurado com drogarias - entre os quatro suspeitos ouvidos e depois liberados, três eram proprietários.

Nas farmácias, a polícia apreendeu cytotec, droga abortiva de circulação controlada.

Interceptações. As investigações foram iniciadas há quatro meses pela Divisão de Saúde Pública do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania. A partir do monitoramento de ofertas na internet - encontradas mesmo após as prisões -, a polícia grampeou, com autorização judicial, telefones de suspeitos.

Na casa de um dos presos estava quase metade da carga. Os acusados podem pegar até 15 anos de prisão por tráfico de entorpecentes e ser indiciados por formação de quadrilha. "As escutas mostram que eles tinham relação, se comunicavam", diz o delegado Paulo Alberto Mendes Pereira.

Os suspeitos também tinham blocos de receituários em branco, com carimbos de médicos com números de registro ativos. Esses profissionais declararam que haviam registrado boletim de ocorrência por uso indevido de seus nomes em receituários.