Três se ferem em rebelião no Hospital de Custódia na BA Três internos do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico do Estado da Bahia (HCT) ficaram feridos durante uma rebelião dos detentos na manhã desta segunda-feira. Segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), os ferimentos foram leves - cortes e escoriações - e as vítimas foram atendidas no próprio hospital.