Três se ferem em tumulto entre ambulantes e GCM-SP Três pessoas ficaram feridas na manhã de hoje, após um tumulto entre agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e vendedores ambulantes, na região central da cidade. Por volta das 9 horas, os guardas civis estavam no cruzamento da Ladeira Porto Geral com a Rua Boa Vista realizando uma fiscalização de rotina, quando alguns ambulantes reagiram ao ter suas mercadorias apreendidas, começando o confronto. Dois guardas civis e um camelô ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital da Polícia Militar e para a Santa Casa. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial, da Sé.