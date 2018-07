Três supostos traficantes são mortos pela polícia na BA

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, entre os mortos está Leandro Floquet, apontado como líder do tráfico de drogas na região do Alto das Pombas, bairro popular de uma região nobre de Salvador. Segundo Cleandro Pimenta, diretor do Denarc, "Léo Floquet" é o responsável pela chacina ocorrida em 10 de junho de 2008 no Alto das Pombas, que deixou quatro mortos.

Hoje também, um outro trio foi morto durante confronto com a polícia. No Rio de Janeiro, durante a madrugada, supostos responsáveis pelo controle do tráfico na Favela do Chaves, no bairro de Barros Filho, chegaram a ser encaminhados para o hospital, mas não resistiram. De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidas duas granadas, uma metralhadora e drogas.