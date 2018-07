Três supostos traficantes são presos em Porto Alegre

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Três pessoas foram presas durante a Operação Carga Pesada, da 4ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico e do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), em Porto Alegre, na quinta-feira, 9. Foram detidos três homens acusados de tráfico de drogas, porte ilegal de arma e receptação na zona norte da capital gaúcha. Os presos foram autuados em flagrante e encaminhados ao Presídio Central de Porto Alegre. Na ação, foram apreendidos três revolveres, pistolas, três carregadores de pistola, três espingardas de diferentes calibres, bem como nove munições diversas, cinco toucas ninja, três porções de cocaína e 425 gramas de crack. Os policiais também recolheram quatro veículos. Os indiciados, segundo a polícia, vinham sendo investigados há cerca de 90 dias, através de uma interceptação telefônica. A operação visou coibir o tráfico de drogas e o comércio de armas em bairros conhecidos como maiores pontos de venda de drogas em Porto Alegre.