Três suspeitos de assalto são mortos em Salvador Três suspeitos morreram e outras duas mulheres ficaram feridas, após uma perseguição policial em Salvador, na Bahia, na manhã deste domingo, segundo a Polícia Militar. Por volta das 7 horas, a quadrilha assaltou um posto de combustível, na Avenida Nilo Peçanha. O grupo foi perseguido pelos policiais até o Largo do Retiro, onde começou o tiroteio. Três homens, ainda não identificados, morreram no local. Duas mulheres, ambas de 24 anos, foram atingidas por tiros nas pernas. Elas foram encaminhadas ao Hospital Geral do Estado e passam bem, segundo a PM. O carro usado para o assalto, um Peugeot 206, havia sido roubado por volta das 5h30 no bairro de Jaguaribe. Ainda não foi divulgada a quantia roubada do posto de combustível.