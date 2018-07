Três suspeitos de assassinar dentista prestam depoimento Mais três pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato da dentista Cinthya Magaly, de 47 anos, ocorrido na tarde de quinta-feira, 25, foram levadas para prestar depoimento no 2.º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Os suspeitos foram encontrados em uma casa com materiais odontológicos. Até agora a polícia não confirmou se essas pessoas têm ligação com o crime.