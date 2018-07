Três suspeitos de envolvimento em ataque foram detidos O Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar (PM) vai reforçar por tempo indeterminado o policiamento no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, onde, na noite de segunda-feira, traficantes mataram com um tiro de fuzil a soldado Fabiana Aparecida de Souza, de 30 anos, a cerca de 200 metros da sede da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília. Nesta terça-feira, dezenas de homens do Bope e do Batalhão de Choque percorreram as vielas à procura dos criminosos. Até o fim da tarde, três suspeitos de envolvimento no ataque foram detidos.