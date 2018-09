Três turistas desaparecem na Serra da Mantiqueira

Três homens estão desaparecidos no Pico dos Marins, em Piquete, na Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, desde a última quinta-feira. Um dos homens, o meteorologista Carlos Moura, é funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) de Cachoeira Paulista, também no Vale do Paraíba. Outro desaparecido é pesquisador bolsista do Inpe, o francês Charles Roger. A terceira pessoa ainda não foi identificada. Segundo informações do Inpe, os três estavam no local a passeio. Na noite de domingo, o francês entrou em contato com a família para avisar que estavam perdidos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros está na região, mas ainda não há informações sobre o grupo.