TRÊS VEZES CEVICHE Vai até dia 27 o 3º Festival de Ceviches do Killa. Três versões do tradicional prato peruano compõem dois combos (R$ 35, cada): o 'Duo' tem o 'Trescados', com atum e peixe branco; o 'Dulce Ají', com peixe branco e abacate; e o 'Sacha' (foto), com salmão e cogumelos. R. Pe. Chico, 324, Perdizes, 985-518-511. 19h/ 0h (sáb., 12h/17h e 20h/0h; dom., 12h/17h). Cc.: Todos.