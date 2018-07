Três vezes Enrique Diaz O teatro brasileiro das últimas décadas viu nascer em Enrique Diaz um de seus mais consistentes, instigantes e criativos encenadores. À frente da Cia. dos Atores (e também fora dela), grupo que fundou em 1990, foi responsável por espetáculos marcantes, como 'Ensaio.Hamlet', 'Melodrama' e 'Gaivota - Tema para um Conto Curto'. Diaz agora aporta na cidade com a Mostra Daniel McIvor, com três peças escritas pelo dramaturgo canadense: 'A Primeira Vista' (dias 14 e 15), a brilhante 'In On It' (entre 20 e 29/7) e 'Monster' (entre 3 e 5/8). A mostra marca a reabertura do Teatro Alfredo Mesquita, após reforma iniciada