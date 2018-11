Três vias serão interditadas no Rio durante réveillon Pela primeira vez, o esquema de trânsito do réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, vai interditar, além da Avenida Atlântica, mais duas ruas importantes do bairro. Para facilitar a circulação dos pedestres , a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Rua Barata Ribeiro vão ficar fechadas ao trânsito das 23h30 do dia 31 às 2 horas do dia 1º.