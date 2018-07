Três vítimas de acidente de ônibus continuam internadas

Segundo a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Caetano do Sul, a paciente Carolina Pereira Guimarães passou por uma cirurgia no sábado, 11, no Hospital Maria Braido. Depois de 48 horas recebendo sangue e sendo avaliada, a paciente que sofreu uma lesão renal está se recuperando da cirurgia na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Sírio Gonçalves de Souza também continua internado. Ele está no Hospital Albert Sabin. O paciente fez diversos exames e constatou-se trauma de crânio leve e suspeita de fratura de coluna torácica. Ele deve fazer ainda hoje nova ressonância para acompanhar a evolução de seu tratamento e permanece em observação.

A motorista do ônibus, Lilian de Souza Freitas, de 30 anos, sofreu traumatismo no tórax e ficou internada na UTI do Hospital Mario Covas, em Santo André. Hoje, ela estava em observação na enfermaria da unidade. No último sábado, Gabriela Peralta Belvis recebeu alta do Hospital Albert Sabin, além da paciente Marcia Aparecida Beraldo Vicentino, que teve luxação no quadril e estava no Hospital Beneficência Portuguesa de Santo Caetano do Sul.