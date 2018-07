Treze mortes por gripe A são confirmadas no Paraná

As mortes foram registradas a partir de março. Em São José dos Pinhais, três pessoas morreram; em Curitiba, duas; em Ponta Grossa ocorreu uma morte, assim como em São Mateus do Sul, Astorga, Apucarana, Cornélio Procópio, Tibagi, Capitão Leônidas Marques e Siqueira Campos. Somente no mês de junho foram registrados 11 óbitos.

De acordo com nota divulgada no site da secretaria, no dia 15 o secretário da Saúde, Michele Caputo Neto, determinou a descentralização do medicamento Oseltamivir para abastecer municípios e hospitais privados que atendem a demanda de urgência e emergência no Paraná. A medida coloca à disposição da população 200 mil tratamentos contra a gripe, o que corresponde a dois milhões de cápsulas do medicamento.

Minas

De acordo com a Secretaria da Saúde de Minas Gerais, o caso mais recente de morte pela gripe A foi registrado no último dia 22 de junho, após confirmação da Fundação Ezequiel Dias (Funed). Uma mulher de 51 anos, que estava internada desde o dia 12, morreu no dia 14 deste mês. A senhora, que não teve o nome divulgado, morava em Coromandel, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.