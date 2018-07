Treze presos fogem no RS por túnel de 40 centímetros Um grupo de 13 presos fugiu de uma penitenciária em Júlio de Castilhos, na região central do Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira. Eles escavaram um túnel de três metros, com cerca de 40 centímetros de diâmetro. O caminho ligava a cela para o pátio, de onde pularam o muro sem serem vistos pelos vigilantes.