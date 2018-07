TRF concede reparação a irmã de vítimas do Bateau Mouche A Justiça concedeu indenização por danos morais de R$ 250 mil aos cinco irmãos da bailarina Maria Lúcia Leonel, morta no naufrágio do Bateau Mouche, na passagem de ano de 1988 para 89. O processo tramitava desde 1991. O juiz do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (ES e RJ), Mauro Luís Rocha Lopes, decidiu, ontem, que os réus Bateau Mouche Rio Turismo Ltda, Itatiaia Agência de Viagens e Turismo Ltda, os sócios das referidas empresas e a União Federal contribuíram diretamente para a ocorrência da tragédia. O barco superlotado naufragou na saída da Baía de Guanabara, matando 55 pessoas, que pretendiam acompanhar, do mar, os fogos da Praia de Copacabana. O advogado da família, Leonardo Arantes que também já ganhou a causa num processo anterior para os pais da bailarina, disse que vai recorrer da decisão no Supremo Tribunal Federal (STF) para rever o valor da indenização. Os réus também podem recorrer. "A ação dos pais já transitou em julgado e agora está na fase da quantificação do valor de dano moral e material", afirmou o advogado, sem revelar o valor. Ele representa outras 15 famílias, que estão em fases diferentes no processo. Até hoje, apenas uma família recebeu indenização. Um casal de irmãos, que não teve o nome revelado, recebeu R$ 850 mil cada um pela morte do pai.