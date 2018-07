TRF libera obras de duplicação de Estrada de Ferro Carajás--Vale

Com isso, os trabalhos serão "imediatamente" retomados, disse a mineradora em nota à imprensa.

Segundo a maior produtora de minério do mundo, o presidente do Tribunal Regional Federal da 1a Região, em Brasília, revogou a decisão liminar do juiz federal da 8a Vara de São Luis (MA) que havia determinado a suspensão do processo de licenciamento para o projeto.

O projeto de expansão da EFC é fundamental para que a Vale possa escoar o minério de ferro da região de Carajás, que tem previsão de aumentar expressivamente a produção nos próximos anos.

(Por Sabrina Lorenzi)