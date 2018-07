TRF libera venda do jogo de videogame Counter-Strike Está liberada a comercialização em todo o País do polêmico jogo de videogame Counter-Strike que, segundo o Ministério Público Federal, tem como conteúdo a guerra entre traficantes e policiais do Rio de Janeiro. Desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região concederam uma liminar derrubando uma proibição judicial para comercialização do jogo. Para liberar o produto, a empresa Eletronics Arts alegou no TRF que a proibição poderia ser uma censura, já que o jogo está submetido a um amplo controle das autoridades do Ministério da Justiça, que recomendaram seu uso somente por maiores de 18 anos.