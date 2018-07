TRF suspende decisão que limitava multas para remarcar passagens aéreas

O desembargador federal Mário César Ribeiro, presidente do TRF-1, suspendeu a sentença do juiz federal da Quinta Vara da Seção Judiciária do Pará, segundo a qual as aéreas TAM, Cruiser, Gol, TAF e Total não deveriam cobrar tarifas superiores a 5 por cento e 10 por cento, para a remarcação de passagens aéreas em caso de desistência de viagem ou de alteração de data, respectivamente.

Para o presidente do TRF, a sentença viola frontalmente a legislação ao "interferir na precificação de passagens aéreas e, ao assim fazer, contrariar o regime de liberdade tarifária".