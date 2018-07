TRF suspende vacinação a toda população do Paraná O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, desembargador Vilson Darós, suspendeu hoje a liminar da 2ª Vara Federal de Curitiba, que determinava à União que disponibilizasse vacina contra a gripe suína (H1N1) para toda a população do Paraná. No entender de Darós, a suspensão tem como base a "preservação do interesse público".