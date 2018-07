TRF terá expediente reduzido nos dias de jogo do Brasil O presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) - que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul -, desembargador Roberto Haddad, estabeleceu que, nos dias de jogo do Brasil na Copa do Mundo, o expediente no TRF3 e na Seção Judiciária de São Paulo, que inclui as Varas Federais e Juizados Especiais Federais da capital e do interior, será das 8 às 14h, quando os jogos forem às 15h30; e das 14 às 19h, quando forem às 11h.