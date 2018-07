Tribunal condena comerciante por matar irmã e padrasto

Barizon, Costa e Milani foram acusados ainda de ter tentado matar a mãe e outra irmã do comerciante - elas foram baleadas, mas sobreviveram. Barizon teria tramado a morte dos familiares por causa de uma herança. Com a morte do pai, o comerciante herdaria alguns imóveis, mas a mãe iniciou outro relacionamento. Barizon contratou os outros acusados para matar a família quando todos dormiam numa chácara, em Araçoiaba da Serra.

O plano era simular um assalto. As quatro vítimas receberam 18 tiros, mas as duas mulheres sobreviveram. O próprio comerciante chamou a polícia, mas a farsa do assalto foi descoberta. Barizon é acusado em outro processo de ter matado a avó, uma mulher de 83 anos, dois meses antes. O crime foi praticado na companhia de Milani, e Barizon esperava ficar com a casa da idosa.