Tribunal da ONU condena torturador cambojano à prisão perpétua Um tribunal de crimes de guerra copatrocinado pela ONU sentenciou nesta sexta-feira à prisão perpétua o ex-diretor carcerário do regime cambojano do Khmer Vermelho, ampliando uma pena inicial de 19 anos imposta em 2010, que havia causado indignação entre sobreviventes dos campos de extermínio do governo comunista.