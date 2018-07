Tribunal da Tunísia declara ex-presidente culpado de tortura

Desde a derrubada de Ben Ali em janeiro após protestos em massa - eventos que deram início à "Primavera Árabe" este ano - muitos de seus ex-ministros e conselheiros foram detidos por acusações que variavam de morte de civis a corrupção.

Após 23 anos no poder, Ben Ali fugiu para a Arábia Saudita com membros de sua família. Ele e sua mulher foram condenados a décadas de prisão por corrupção e, na quarta-feira, ele foi sentenciado a mais 5 anos pela acusação de tortura.

No primeiro julgamento das autoridades do governo de Ben Ali desde a revolução, o tribunal militar de Túnis sentenciou o ex-ministro do Interior Abdallah Kallel e o alto funcionário da Segurança Mohammed Ali Ganzoui a 4 anos de prisão cada.

No total, nove pessoas, incluindo Ben Ali, foram declaradas culpados. Cinco delas, entre as quais o ex-presidente, foram condenadas à revelia.

As acusações estão relacionadas à tortura, em 1991, de 17 oficiais militares acusados de tentar promover um golpe.

Na primeira eleição democrática do país, os tunisianos elegeram no mês passado um governo de coalizão liderado pelo partido moderado islâmico Ennahda.

(Reportagem de Tarek Amara)