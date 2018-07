Tribunal da UE anula aprovação de batata geneticamente modificada da Basf

O Tribunal Geral da União Europeia disse na sexta-feira que a Comissão não seguiu as normas do bloco ao aprovar a cultura da batata Amflora, que é geneticamente modificada para produzir fécula extra para uso da indústria do papel.

Apesar da Amflora não ser mais cultivada no continente-- a Basf retirou o produto em 2012, citando oposição à tecnologia--, a decisão pode gerar novas preocupações sobre o complexo e bastante criticado sistema de aprovação de culturas geneticamente modificadas pela União Europeia.

Poderia, também, atrasar uma outra decisão da Comissão sobre a aprovação do cultivo de um novo tipo de milho geneticamente modificado, desenvolvido em conjunto pela DuPont e a Dow Chemical.

"Devido ao fato da Comissão ter falhado em cumprir suas obrigações processuais, o Tribunal Geral anulou as decisões relacionadas", disse o tribunal, referindo-se à aprovação do cultivo e venda da Amflora.

Uma porta-voz da Comissão afirmou que a UE está analisando a decisão da corte.

