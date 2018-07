Tribunal de Gana considera legal apreensão de embarcação naval argentina

A Argentina anunciou um calote da dívida externa do país há uma década e agora enfrenta uma série de processos nos tribunais norte-americanos por acionistas que querem o congelamento de bens estatais para recuperar o valor dos títulos não pagos.

O Libertad, uma fragata da Marinha com 200 tripulantes, foi detido no porto de Tema, no leste de Gana, em 2 de outubro, sob uma ordem judicial obtida pela NML Capital Ltd, afiliada da empresa de investimento Elliott Management.

O Ministério da Defesa da Argentina apresentou uma moção contestando a apreensão, alegando imunidade soberana. Disse que, em razão de seu caráter militar, a embarcação não podia ser alvo de credores.

Em sua decisão, a corte comercial na capital de Gana, Acra, disse que a Argentina perdeu tais imunidades ao emitir os títulos.