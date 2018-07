Tribunal de Haia acusa 4 pela morte de 800 bósnios em Srebrenica

Franc Kos, Stanko Kojic, Vlastimir Golijan e Zoran Goronja serviram na 10 unidade de comando do Exército sérvio bósnio. Eles estão detidos desde sua prisão, este ano.

Em um comunicado, a corte alegou que os acusados "participaram da execução de mais de 800 homens e meninos bósnios muçulmanos da área de segurança da ONU de Srebrenica, conduzidos para o local de execução na fazenda de Branjevo."

Nascido na Eslovênia e com cidadania bósnia também, Kos liderou a 10a unidade de comando Primeiro Pelotão de Bijeljina. Os outros três acusados eram soldados.

"Os acusados são responsabilizados porque, como copraticantes, participaram da morte de bósnios e impuseram sobre eles graves lesões físicas e mentais, tudo com o objetivo de destruir, como um todo ou em parte, o grupo religioso, étnico e nacional dos bosniaks (bósnios muçulmanos)", diz o comunicado do tribunal.

As tropas sérvias bósnias mataram cerca de 8 mil homens e garotos muçulmanos após capturar o enclave de Srebrenica, protegido pela ONU, na maior atrocidade praticada na Europa depois da Segunda Guerra Mundial.

Muitos dos homens muçulmanos tentaram escapar pela floresta, mas foram caçados, capturados e mortos pelas forças sérvias em diversos locais perto de Srebrenica.

A fazenda de Branjevo foi um desses locais de execução. Investigadores descobriram que os restos das vítimas foram primeiro queimados numa cova coletiva e depois levados por escavadeiras para outros locais para esconder o crime.

A promotoria afirma que Kos e Kojic são suspeitos de verificar se as vítimas ainda estavam vivas e de matá-las caso alguém estivesse respirando.

O massacre de Srebrenica está entre as acusações contra o então líder sérvio bósnio Radovan Karadzic, cujo julgamento está em andamento no tribunal de crimes de guerra da ONU em Haia, e contra o chefe do Exército na época, o general Ratko Mladic, que está foragido.