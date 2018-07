Tribunal de júri é adiado em vara onde trabalhava juíza

O promotor Horácio da Fonseca, um dos sete designados para atuar na 4ª Vara, disse que pediu o adiamento para obter mais detalhes do processo. O juiz Fábio Uchoa se desincompatibilizou do comando do 1º Tribunal do Júri da Capital para chefiar a comissão de juízes em São Gonçalo.

Ele disse que os jurados que compareceram ao júri desmarcado não demonstraram preocupação de participar de um julgamento na vara onde trabalhava a juíza assassinada. "A sociedade de São Gonçalo pode ficar tranquila, porque este episódio não é rotina. A ordem pública está mantida. Espero que sejam tomadas medidas pelo governo do Estado para aumentar a segurança(pública)", disse o juiz.