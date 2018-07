Tribunal de Justiça de MG solta primo do goleiro Bruno Sérgio Rosa Sales, primo do goleiro Bruno Fernandes, vai aguardar o julgamento em liberdade. Preso desde junho do ano passado acusado de participação no desaparecimento de Eliza Samudio, Sérgio recebeu do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), na noite de ontem, o direito à liberdade provisória. Após audiência que durou toda a tarde, a 4.ª Câmara Criminal do Tribunal manteve a sentença de pronúncia da juíza Marixa Rodrigues de levar todos os oito acusados de envolvimento no crime a júri popular.