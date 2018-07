Tribunal dos EUA decide a favor de preso em Guantánamo

O Tribunal Federal de Recursos dos Estados Unidos rejeitou a classificação de um prisioneiro mantido na prisão da Baía de Guantánamo, em Cuba, como "combatente inimigo" - uma decisão inédita em cortes americanas. O prisioneiro, Huzaifa Parhat, um chinês muçulmano, foi capturado no Afeganistão em 2001. Ele agora está autorizado a requisitar sua libertação em alguma corte distrital americana. Há duas semanas, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que os prisioneiros estrangeiros detidos na base americana de Guantánamo, em Cuba, podem contestar sua detenção em tribunais civis do país. O governo americano dizia que Parhat era membro de um grupo islâmico do Turcomenistão, que teria ligações com a rede extremista Al-Qaeda. Seus advogados alegaram que a etnia uigur, à qual pertence Parhat, vê o governo chinês como o inimigo e não os Estados Unidos. Os juízes americanos decidiram que o Pentágono precisa libertar Parhat, transferi-lo de prisão ou realizar um novo tribunal militar para julgá-lo. Parhat é um dentre vários chineses dessa etnia detidos na base de Guantánamo. O caso deles se tornou um problema diplomático e judicial para os Estados Unidos, que tentaram encontrar um país que os acolha ao mesmo tempo em que defendiam sua decisão de mantê-los como "combatentes inimigos". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.