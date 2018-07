Tribunal egípcio confirma penas de morte contra líder da Irmandade e quase 200 partidários

Mohamed Badie e outros réus foram condenados pelos atos de violência que eclodiram na cidade de Minya, no sul do país, após a queda do presidente islâmico Mohamed Mursi, um importante membro da Irmandade.

O movimento que resultou na saída do ex-presidente do poder ocorreu em julho passado e foi liderado por Sisi, ex-chefe do Exército.

Os atos de violência deixaram um policial morto.

A decisão da corte ocorre dois meses depois do início do julgamento contra Badie, guia geral da Irmandade – agora uma instituição proibida na nação -, e de mais 682 réus pela autoridade religiosa do país, o primeiro passo para a imposição de uma pena de morte.

As sentenças preliminares causaram revolta nos governos ocidentais e grupos de defesa dos direitos humanos. Os Estados Unidos e a União Europeia disseram estar chocados com o resultado do julgamento. A decisão deste sábado ocorre duas semanas após Sisi assumir o poder como presidente, depois de vencer as eleições em maio.

Desde a queda de Mursi, no ano passado, centenas de manifestantes islâmicos foram mortos e milhares, presos.

Durante a campanha presidencial, Sisi afirmou que a Irmandade Muçulmana – o grupo político mais antigo, organizado e bem-sucedido do Egito – tinha acabado e não existiria em seu mandato.

A Anistia Internacional descreveu os veredictos deste sábado como "o mais recente exemplo da tentativa do Judiciário egípcio de esmagar os dissidentes".

(Reportagem de Yasmine Saleh e Dominic Evans)

