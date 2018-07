Tribunal egípcio rejeita lei eleitoral e pode adiar votação

"A corte devolveu o projeto de lei parlamentar eleitoral para o Conselho da Shura, depois de fazer cinco observações a respeito de cinco artigos que considerou inconstitucionais", disse a corte em nota, sem revelar quais itens foram vetados. O tribunal prometeu esclarecer isso em outra nota, ainda na segunda-feira.

Uma fonte do gabinete do presidente Mohamed Mursi disse antes da decisão que a corte havia visto problemas na lei e que poderia haver um adiamento de algumas semanas na aprovação do projeto e na própria eleição parlamentar.

A corte constitucional, composta em parte por juízes remanescentes do regime de Hosni Mubarak, derrubado em 2011, intervém repetidamente na transição do Egito para a democracia, e já dissolveu um Parlamento dominado por políticos islâmicos.

Sua composição foi alterada pela nova Constituição aprovada num referendo em dezembro.

(Reportagem de Marwa Awad)