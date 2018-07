Tribunal pede pena de morte para líder da Irmandade Muçulmana e outros 682 no Egito Um tribunal egípcio impôs a pena de morte ao líder máximo da Irmandade Muçulmana, Mohamed Badie, e a 682 apoiadores dele, numa decisão que deve enfurecer os ativistas do grupo, alvo de intensa repressão por parte do governo instalado pelos militares.