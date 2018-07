Tribunal russo ordena exclusão de vídeos do Pussy Riot da Internet

Um tribunal moscovita manteve a decisão de novembro de uma instância inferior que qualificara os vídeos de "extremistas". Mas os vídeos ainda continuam disponíveis em sites hospedados fora da Rússia, como o YouTube.

Yekaterina Samutsevich, integrante da banda e autora do recurso, disse que vai apelar novamente da decisão.

Samutsevich e duas colegas de banda foram condenadas no ano passado por terem realizado um protesto contra o presidente Vladimir Putin dentro da principal catedral ortodoxa de Moscou.

Ela foi libertada em setembro, quando obteve direito a sursis. Outras duas integrantes da banda, Nadezhda Tolokonnikova e Maria Alyokhina, permanecem presas.

A sentença da instância inferior dizia que os vídeos continham "palavras e ações que humilham vários grupos sociais com base em sua religião", além de conclamações a motins e à "desordem em massa", e incitações ao ódio racial e religioso.

Críticos do Kremlin dizem que o processo contra as artistas é parte de uma onda de repressão do governo de Vladimir Putin contra dissidentes.