Tribunal sequestra receita de 12 cidades do RJ O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) sequestrou a receita de 12 municípios fluminenses que estão em débito com o depósito anual dos valores referentes aos precatórios judiciais. Juntos, eles devem R$ 886,2 mil. A maior fatia é da cidade de Magé, com uma dívida de R$ 422,2 mil.