Tribunal sírio aprova candidatura de Assad à presidência

A Suprema Corte Constitucional aceitou os pedidos de Assad, de Hassan Abdallah al-Nouri e do parlamentar Mahel Abdel-Hafiz Hajjar, afirmou o porta-voz do tribunal Majid Khadra em comunicado transmitido no canal de televisão estatal.

Os rivais de Assad não devem representar ameaça séria ao presidente no pleito de 3 de junho, que seus oponentes internacionais e os rebeldes que lutam para derrubá-lo descartam como uma farça.

A Síria proíbe que líderes da oposição em exílio participem da disputa em função de uma cláusula constitucional que exige que os candidatos tenham morado no país continuamente por dez anos.

A constituição também exige que candidatos tenham o apoio de 35 integrantes do parlamento pró-Assad, efetivamente eliminando vozes dissidentes da campanha.

Khadra disse que aqueles cujos pedidos que foram rejeitados têm direito de entrar com recurso no tribunal entre 5 e 7 de maio.

Autoridades não disseram como vão realizar a votação num país em que seis milhões de pessoas abandonaram seus lares e diversas fatias do território permanecem fora do controle do governo.

