Tribunal suspende financiamento federal para pesquisa com célula-tronco nos EUA

Um tribunal americano suspendeu temporariamente o financiamento federal autorizado pelo presidente Barack Obama para pesquisas com células-tronco embrionárias. O juiz distrital Royce Lamberth acatou a opinião de um grupo cristão que se opõe à pesquisa por considerar que ela causa a destruição de embriões humanos. Em março, Obama cancelou a proibição de pesquisas com esse tipo de célula, imposta pelo seu antecessor, George W. Bush. Na época, ele afirmou que o ato abria uma nova era para a ciência nos Estados Unidos, desprovida de ideologias políticas. A pesquisa com células-tronco embrionárias pode gerar novos tratamentos para doenças graves, como Alzheimer, Parkinson e diabete.