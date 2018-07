Tribunal ucraniano adia audiência do recurso de Tymoshenko

Governos ocidentais acusam as autoridades ucranianas de perseguirem a ex-primeira-ministra, e a confirmação da sua pena poderia causar constrangimentos ao país durante a realização da Eurocopa, torneio continental de futebol que acontece na Ucrânia e na Polônia até o dia 1o de julho.

Promotores solicitaram que a audiência fosse adiada à espera de exames médicos que confirmem se Tymoshenko tem condições de comparecer à sessão. A audiência foi remarcada para 12 de julho.

Na segunda-feira, um tribunal de Carcóvia também havia adiado, para 10 de julho, o julgamento de Tymoshenko num outro processo, por evasão fiscal.

O resultado dos processos contra Tymoshenko, heroína da "Revolução Laranja" de 2004-05, pode moldar as relações da Ucrânia com a União Europeia nos próximos anos.

Tymoshenko, que não compareceu à audiência em Kiev por causa de dores nas costas, rejeita sua condenação a sete anos de prisão por abuso de poder, acusação decorrente de um acordo de 2009 para a compra de gás da Rússia. O governo do presidente Viktor Yanukovich afirma que o contrato impôs preços exorbitantes à Ucrânia.

A carismática política de 51 anos se diz vítima de uma armação de Yanukovich, seu inimigo político que a derrotou por estreita margem na eleição presidencial de 2010. Por causa da suposta perseguição contra ela, a UE suspendeu as negociações para um acordo de livre comércio e associação política com a Ucrânia, e vários políticos europeus boicotaram as partidas da Eurocopa disputadas no país.

Mas a pressão da UE por enquanto não trouxe resultados, e Yanukovich diz que não pode interferir no trabalho do Judiciário. Enquanto isso, porém, promotores têm imputado novas acusações a Tymoshenko, inclusive por envolvimento em um assassinato ocorrido em 1996.

Os advogados dela se mostram pessimistas com o recurso impetrado no primeiro processo. "Não pode haver justiça para Tymoshenko, então todas as esperanças da defesa de Tymoshenko estão além das fronteiras ucranianas", disse o advogado Serhiy Vlasenko.