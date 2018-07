Tributo a Eric Rohmer emociona os cinéfilos

Cartazes por toda Paris anunciam os concertos de Arielle Dombasle, dias 24 e 25 de março, no estádio de La Cicale. Embora pouco conhecida no Brasil, a mulher do filósofo Bernard-Henri Levy é uma estrela nas França, apreciada como cantora e atriz (de filmes de arte, principalmente). Lévy, curiosamente, está na capa da edição deste mês da revista Transfuge, sob a rubrica "O último engajado". Transfuge também se interroga sobre o legado do diretor francês que morreu no mês passado: "Que reste-t-il de Rohmer?" (O que resta de Eric Rohmer?). Foi um pouco a pergunta do evento realizado terça-feira, aqui em Paris, no Panthéon, um simpático cinema do Quartier Latin, próximo à Sorbonne, restaurado - e mantido - por Catherine Deneuve.

Cahiers du Cinéma organizou uma "soirée" (noite) para lembrar o autor dos Contos Morais e da série das Comédias e Provérbios. Após a exibição de um filme - e o escolhido foi A Árvore, o Prefeito e a Mediateca, de 1993/94 -, seguiu-se um debate com a participação do redator-chefe adjunto de Cahiers, Jean-Philippe Tessé, e Arielle Dombasle. Embora tenha trabalhado com outros diretores de prestígio - Raoul Ruiz, por exemplo -, Arielle é e será sempre reconhecida como a mais rohmeriana das atrizes. Ela, inclusive, deverá filmar, ainda este ano, um roteiro inédito de Rohmer, Étoiles Étoiles, que será realizado por uma assistente do mestre, Françoise Etchegaray.

Arielle fez saber quanto deve a Rohmer. "Ele me descobriu quando eu ainda era muito jovem. Eu não tinha nenhuma confiança em mim e Eric me apoiou como mulher e atriz, ajudando a moldar minha personalidade. Esta noite é para ti, Éric, meu mestre, meu anjo" e ela olhou para cima, enviando um beijo. Cahiers dedica a edição de fevereiro à discussão do legado de Rohmer. Assinando o editorial, a redadora-chefe Stéphane Delorme assinala que a grande tristeza suscitada pela morte de Rohmer, em 11 de janeiro, aos 89 anos, deixou claro para todo mundo como era amado. Com a chamada de capa "Rohmer forever", Cahiers recolhe testemuinhos de amigos e colaboradores, discute, ou melhor, incensa a obra. Rohmer para sempre.

Tessé explicou a escolha de L"Arbre, le Maire et la Médiathèque por ser um Rohmer difícil de classificar e também porque ilustra, com perfeição, o método do autor. Feito com poucos atores e recursos, o filme fez sucesso de público. Rohmer nunca foi um diretor que voltasse as costas à bilheteria. Ele apreciava o sucesso (moderado) de seus filmes, dizendo que era isso que garantia sua independência. Todo Rohmer transparece na obra - um cinema dialogado, de relações, que discute arquitetura e política. Diante da musicalidade e da naturalidade das falas, o espectador crê que um filme como A Árvore... deve ter sido inteiramente improvisado. Pelo contrário. "Tudo era minuciosamente escrito e o gênio de Éric consistia em tornar natural o que preparava tão racionalmente", explica Arielle.

Existem cenas, no filme, em que a jornalista entrevista camponeses da pequena cidade em que o prefeito (Pascal Grégory) provoca a oposição do professor (Fabrice Luchini) ao ameaçar pôr abaixo a árvore gigantesca para construir um centro esportivo. Até as falas dos camponeses foram preparadas (e, tanto quanto possível, mantidas). Entre os protagonistas, há uma discussão entre política e ecologia, arquitetura e desenvolvimento tecnológico. Os personagens falam sobre a Amazônia, a camada de ozônio. "Éric era green - Arielle usa o verde, em inglês -, desde sempre." Um homem na plateia lembra que, em maio de 68, Rohmer havia discursado para os manifestantes dizendo que a verdadeira revolução tinha de ser ecológica (e a palavra ainda era pouco empregada, na época).

A associação de Arielle com Rohmer começou em 1978, quando ela fez Perceval le Gaullois. Para Cahiers, ela contou que voltava do México, onde havia visto A Marquesa d"O, que lhe causara forte impressão. Arielle frequentava uma escola de interpretação quando soube, por um colega, que Rohmer buscava uma atriz loira, de olhos grandes, que soubesse cantar. Ela se ofereceu para o papel, foi selecionada e o encontro com o artista mudou - Arielle usa outra palavra, estruturou - sua vida. Depois disso, fizeram Le Beau Mariage, Pauline à la Plage e L"Arbre, le Maire... Fizeram também teatro - Catherine de Heilbronn, no festival de outono de Nanterre, em 1979.

Outros projetos não se concretizaram, mas eles permaneceram amigos. Frequentavam-se mutuamente e Rohmer apadrinhou Arielle em suas incursões como roteirista, incentivando-a a escrever. Ela o encontrou na véspera de sua morte. "Éric era quem mais me aconselhava", ela explica. O que havia de mágico no método de Rohmer "c"était sa musique à lui" (era sua música pessoal). "Sua modernidade vem do fato de que ele exigia que os atores respeitassem as vírgulas do texto e, ao mesmo tempo, no interior das cenas, esperava que um acidente ocorresse, fôssemos tocados pela graça para dar vida aos personagens."

A música os unia. Arielle frequentou o conservatório e durante muito tempo cultivou um repertório barroco. "Seu ensaio De Mozart à Beethoven é muito acurado e erudito. Éric tocava piano, compunha pequenas peças. A canção do final de A Árvore, o Prefeito..., que encerra o sentido do filme, foi composta por ele." O grande artista incentivou-a a dirigir - Chasse-Croisé, há 22 anos. "Ele chegou a fazer um papel. Não só Éric. Polanski também aparece no filme." Com Rohmer, Arielle reencontrou o espírito da nouvelle vague - uma arte de filmar sem medo da técnica, com poucos recursos e meios leves. O próprio Rohmer teria apreciado o tom afetuoso da homenagem de terça à noite.