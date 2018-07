Tributo cênico ao sonho de filmar

A experiência de ver um espetáculo do grupo francês Thêatrè du Soleil (não confundir com o Cirque du Soleil - ler abaixo) é impressionante. Tudo é sempre cercado por uma equipe técnica afinadíssima. O programa da peça traz o nome de mais de 160 pessoas envolvidas direta ou indiretamente na criação de Les Naufragés du Fol Espoir, o que permite transformações da cena em questão de segundos, apoiados por enormes e belas marinhas pintadas por Danièle Heusslein-Gire, numa coreografia extremamente precisa digna de cena de comparsaria das grandes óperas ou balés, onde cada um ocupa seu espaço.

O ritmo é garantido pelo mago Jean-Jacques Lemêtre que diz ter convocado "as almas de seus grandes antepassados dos séculos 19 e 20, Beethoven, Berlioz, Carl Orff, Prokofiev, Brahms, Puccini, Verdi, Schubert, Wagner etc..." Tão numerosos quanto inteligentes são os dispositivos de narrativa, inventados para a ocasião pela trupe do Théâtre du Soleil que transita entre dois movimentos ligando o teatro e o cinema, fazendo apelo até mesmo à presença forte de uma narradora, a atriz Shaghayegh Beheshti.

QUEM É ELA

Filha de um dos maiores produtores de cinema da França, Alexandre Mnouchkine (1908-1993), e ela mesma cineasta - filmou o inesquecível Molière - Ariane Mnouchkine conhece desde o berço os artifícios do cinema. E usa o artesanato mais puro para executá-los. Vento imaginário, tempestades de neve artificial, mares em fúria, telas pintadas? Com alguns ventiladores, tecido, fios de náilon, cordas e algodão, ela realiza truques dignos de Georges Méliès, ilusionista francês, pai dos efeitos especiais.

"Que viagem!" É a exclamação mais ouvida à saída do Théâtre du Soleil, como se Ariane Mnouchkine nos permitisse reencontrar a inocência e sonhar todos os sonhos, que passam pelas ondas furiosas do Cabo Horn, por momentos sérios e outros de burlesco puro, pelas tempestades de neve e por cenas de aventura cuja beleza nos tira o fôlego. Mesmo se o fim não nos reserva boas surpresas. Afinal, sabemos que a 1ª Guerra Mundial aconteceu, que Jean Jaurès foi assassinado. Que o sonho de uma sociedade humana, que exista além da luta de classes e da exploração do homem pelo homem, perdeu a batalha para o capitalismo.

ALIMENTO

Entretanto, as emoções correm soltas. E Ariane Mnouchkine, mesmo afirmando não acreditar nas emoções que cegam, reconhece a emoção como "uma informação essencial para que o teatro seja fonte de alimento, desde que ela (a emoção) não impeça nem a inteligência nem a reflexão."

Ainda que não seja necessária muita inteligência e/ou reflexão para concluir que Les Naufragés du Fol Espoir pode ser visto como uma bela metáfora da aventura vivida pela própria Ariane e seu Théâtre du Soleil. Afinal, como o protetor dos índios que sonha se instalar no outro extremo da Terra do Fogo, na esperança de "dar aos barcos que navegam no escuro a luz obstinada de um farol", o Théâtre du Soleil é um verdadeiro baluarte a iluminar o mundo com um teatro de arte e ao mesmo tempo popular.

A companhia é guiada por uma crença sincera e comunicativa, cuja existência só é possível quando o teatro é alimentado por uma dinâmica coletiva, da qual Ariane conhece o segredo e, com a qual ela reinventa o mundo diante de nós, os espectadores.