Tricampeão sul-americano de caça submarina é morto no RJ

O advogado aposentado do Banco do Brasil e tricampeão sul-americano de caça submarina, Amilar Vieira Filho, de 83 anos, morreu na tarde desta quarta-feira, 11, depois de ser atingido por um tiro no peito durante uma tentativa de assalto no acesso à Avenida Perimetral, próximo à Praça Mauá, no centro do Rio. Até o início desta noite, o registro do crime ainda estava sendo feito na delegacia, mas as primeiras informações da Polícia Militar davam conta de que criminosos tentaram fazer um arrastão e bloquearam o acesso com um carro Prisma. A PM não soube informar se ele reagiu ao assalto. Segundo a polícia, ele seguia em direção à Niterói (região metropolitana), onde morava. Vieira Filho foi um dos fundadores do Clube da Caça Submarina de Icaraí, em Niterói, e era sócio benemérito e laureado do Iate Clube de Icaraí. O advogado também ficou conhecido por ter sido uma das testemunhas da suposta presença de um Óvni (Objeto Voador não Identificado) no Brasil, em 1958, no caso que ficou mundialmente conhecido como o Caso da Ilha da Trindade. Ponte Por volta das 6 horas, pelo menos cinco carros foram roubados num arrastão no acesso a Ponte-Rio Niterói. Foi o quarto assalto em menos de um mês. Um dos motoristas foi rendido e obrigado a levar um assaltante até a Vila do João, favela às margens da Avenida Brasil. Cerca de 10 homens armados interromperam o trânsito na divisa da Ponte Rio-Niterói e a Alameda São Boaventura, um dos acessos à ponte. Os criminosos levaram celulares, dinheiro, cartões de crédito e talões de cheque. Na ação, um tiro chegou a ser disparado para o alto. Eles fugiram numa Kombi e em um Vectra roubado. Na pressa, deixaram para trás um comparsa. Ele fez o motorista de um Palio refém e o obrigou a levá-lo até a favela Vila do João. O motorista e o carona foram liberados. "Foi assustador. Ele levou dinheiro, cartões. E o pior é que fui rendido em frente à cabine da Polícia Rodoviária Federal", disse o motorista, que prestou queixa na 76.ª Delegacia de Polícia (Centro de Niterói). A PRF negou que o crime tenha ocorrido em frente à cabine. "O policial que fica de plantão na ponte percebeu que o tráfego foi interrompido às 6h14. A princípio, pensamos que se tratava de acidente. A nossa viatura chegou ao local às 6h18. As pessoas correram na direção dos agentes, pedindo ajuda. Só então soubemos do assalto e o carro dos criminosos já não estava mais no local", disse o chefe do policiamento na Ponte Rio-Niterói, inspetor César Augusto Castro Júnior.