Tricampeonato do Santos e pronunciamento de Dilma são destaques

SÃO PAULO - A presidente Dilma Roussef anunciou neste domingo de dia das mães, 13, que irá ampliar as ações do programa Brasil sem Miséria. O PSD de Gilberto Kassab oficializou, neste sábado, 12, o apoio à canidatura de José Serra à prefeitura de São Paulo. Veja abaixo as notícias que foram destaque neste final de semana.

1 - O Santos foi tricampeão do Campeonato Paulista ao vencer neste domingo, 13, o Guarani, por 4 a 2. É a terceira vez que o time consegue o tricampeonato do Paulistão, repetindo o feito de 1960/61/62 e 1967/68/69. Leia mais sobre a conquista do Santos.

2 - A presidente Dilma Roussef anunciou neste domingo, 13, a ampliação das ações previstas no programa Brasil sem Miséria. O programa prevê garantir renda mínima de R$ 70 a famílias extremamente pobres que tenham pelo menos uma criança entre 0 e 6 anos. A presidente também prometeu incluir remédios gratuitos para asma na Farmácia Popular. Leia mais sobre o pronunciamento de Dilma Roussef.

3 - Um incêndio atingiu os boxes da Williams depois do Grande Prêmio da Espanha, neste domingo, 13. Sete pessoas foram levadas ao hospital, e 31 precisaram ser atendidas por médicos no circuito. O venezuelano Pastor Maldonado venceu a corrida. Leia mais sobre o Grande Prêmio da Espanha.

4 - Uma criança de 8 anos morreu atropelada por um micro-ônibus na zona sul de São Paulo neste domingo, 13. O motorista fugiu do local com medo de ser linchado. Ele prestou depoimento, horas depois, no 89º Distrito Policial (DP) e foi preso em flagrante. Leia mais sobre o atropelamento de um menino de 8 anos por um micro-ônibus.

5 - 49 corpos foram encontrados mutilados neste domingo, 13, na beira de uma estrada próxima à San Juan, na fronteira do México com os EUA. As autoridades acreditam que este episódio seja mais um lance na guerra entre gangues que disputam o controle do tráfico de drogas na região. Leia mais sobre os corpos mutilados no México.

6 - A obesidade nos Estados Unidos deve atingir 42% da população em 2030. O dado, apesar de alarmante, foi considerado positivo, porque o crescimento desacelerou nos últimos anos em comparação às décadas de 1980 e 1990. Leia mais sobre a obesidade nos Estados Unidos.

7 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu, neste domingo, 13, que os responsáveis pela invasão ao computador de Carolina Dieckmann são quatro hackers, que podem pegar até 15 anos de cadeia pela infração. Eles podem ser enquadrados nos crimes de furto, extorsão classificada e difamação. Leia mais sobre a invasão no computador de Carolina Dieckmann.

8 - O cantor norte-americano Cee Lo Green se apresentou neste sábado, 12, em São Paulo, durante o festival Sónar, que também reuniu a banda alemã Kraftwerk e o inglês James Blake. Leia mais sobre o festival Sónar em São Paulo.

9 - O PSD, de Gilberto Kassab, oficializou neste sábado, 12, o apoio à candidatura de José Serra à prefeitura de São Paulo. Leia mais sobre a oficialização do apoio do PSD a Serra.

10 - Os representantes da Autoridade Nacional Palestina rejeitaram neste domingo, 13, a última proposta israelense para a retomada de conversações de paz. Um enviado especial de Israel tinha entregado, no sábado à noite, uma carta a Mahmoud Abbas, com as propostas do país. Leia mais sobre a rejeição dos palestinos à proposta de Israel.