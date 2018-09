Trigo: área da safrinha deve crescer

A área com trigo no Paraná pode superar 1 milhão de hectares em 2008. O mais recente levantamento da Secretaria de Agricultura do PR aponta para intenção de plantio de 996 mil hectares mas, como o prazo para semear o milho safrinha já se esgotou, a área de trigo pode crescer mais. Segundo a engenheira agrônoma Margoreth Demarchi, do Departamento de Economia Rural (Deral), por causa do atraso na colheita da soja, quem plantou milho safrinha precisou fazê-lo num período mais curto, atendendo às regras do zoneamento agrícola. Como havia entusiasmo em relação ao milho, em muitas propriedades sobraram sementes de trigo. Nessas áreas, acredita, os produtores podem aumentar a área de trigo. Para o engenheiro agrônomo Otmar Hubner, também do Deral, a área de trigo só não repetirá 2005, quando 1,276 milhão de hectares foram colhidos, por falta de sementes disponíveis. Como o trigo tem preços firmes no mercado interno desde o fim do ano passado, muitos produtores venderam as sementes que haviam guardado para a safra deste ano. A oferta de sementes para a safra de trigo 2008 atende a pouco mais de 1 milhão de hectares. Se essa área se confirmar, 2008 marcará a recuperação do plantio de trigo no Paraná, principal produtor nacional. Em 2006, cultivaram-se pouco mais de 800 mil hectares e, no ano passado, 838 mil hectares. Preços baixos e custos elevados desestimularam o plantio do cereal no Estado.