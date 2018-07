Trigo corrige ganhos e fecha em baixa Os contratos futuros de trigo terminaram a sessão de ontem com queda na Bolsa de Chicago. Os lotes para entrega em maio, os mais negociados, fecharam em baixa de 1,84%, a US$ 5,0575 por bushel. Depois da alta de 2% de segunda-feira, investidores resolveram embolsar os lucros. Analistas dizem que o mercado passou por uma correção, pois ganhos haviam sido exagerados. A oferta global de trigo é ampla e os preços do cereal americano são considerados altos demais para competir no mercado internacional.