Trigo no país tem alta atípica em período de colheita, diz Cepea Os preços do trigo acompanhados pelo Cepea atingiram nível recorde no mercado brasileiro nos meses de setembro e outubro, contrariando o momento de grande oferta dos grãos no país, disse o centro de pesquisa da Universidade de São Paulo em análise publicada nesta terça-feira.