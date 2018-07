Trilha para observar pássaros é inaugurada Uma nova trilha para observação de pássaros foi inaugurada na Praia de Itamambuca, em Ubatuba. A trilha conta com placas de identificação, painéis com fotos e nomes das principais espécies da região, além de comedouros ao longo da Avenida Itamambuca. Por causa da enorme diversidade de espécies no município, a proposta é oficializar os pontos de observação entre os roteiros oficiais que serão oferecidos durante a Copa de 2014. Ubatuba está em uma das regiões mais íntegras da Mata Atlântica. / SABRINA VALLE, FÁBIO GRELLET, JOSÉ MARIA TOMAZELA e REGINALDO PUPO