Trilha 'proibida' até o mar desafia a fiscalização Um friozinho de serra e a tranquilidade interiorana do extremo sul de São Paulo, em Parelheiros, contrastam com a agitação da metrópole. Chega-se assim ao Núcleo Curucutu, que integra o Parque Estadual da Serra do Mar. De lá, sai uma antiga rota indígena que liga São Paulo a Itanhaém, no litoral sul, conhecida como Trilha de Santo Amaro ou do Rio Branco. A visitação pública à trilha não é permitida, mas muitos grupos desafiam a proibição. O governo estuda a abertura da trilha, porém só no longo prazo.