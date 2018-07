Trilha sonora de "Guardiões da Galáxia" fica em 1º lugar na Billboard

A trilha sonora "Awesome Mix Vol. 1”, que inclui sucessos clássicos como "Hooked on a Feeling”, de Blue Swede, "I Want You Back”, do Jackson 5’s, e "Moonage Daydream”, de David Bowie, vendeu 109 mil cópias em sua segunda semana, de acordo com dados da Nielsen SoundScan.

O álbum havia entrado no ranking da semana passada em terceiro lugar, com vendas de 60 mil cópias na primeira semana.

O álbum de 12 faixas é apresentado durante todo do filme como a própria trilha sonora do herói renegado Peter Quill, à medida que ele luta contra rivais intergaláticos para salvar a Galáxia.

(Por Piya Sinha-Roy)