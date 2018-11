Trilhas ecológicas da Serra do Mar vão ser fiscalizadas

No domingo, o grupo que pretendia passar uma tarde de aventuras viveu dois dias de medo ao se perder na Serra do Mar. Não havia um guia credenciado com as vítimas, socorridas em Cubatão, na Baixada Santista, por policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE).

Boris Alexandre César, diretor de operações da Fundação Florestal, ligada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, informou que outras medidas preventivas estão em estudo. Uma delas é o mapeamento dos parques, que apontará todas as possibilidades de acidentes na mata. "É um plano de risco. Montamos um esquema de prevenção e socorro, que terá parceria com Defesa Civil e Bombeiros", explica o diretor.

Segundo César, o Plano de Contingência de Risco e vai ficar pronto até o fim do ano. A primeira área verde mapeada foi na região do Vale do Ribeira, no litoral sul. Ali, segundo César, é uma região com muitas cavernas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.